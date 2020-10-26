Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilden 13 tabanca çıktı - Son Dakika

Başakşehir 'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajından 13 tabanca çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 silah daha ele geçirilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cuma günü öğle saatlerinde Başakşehir TEM otoyolu üzerinde bir otomobilden şüphelendi. Durdurulan aracın bagajında yapılan aramada 13 adet kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrahman K. (39) ve İrfan B. (30) gözaltına alındı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri aynı gün şüphelilerin oturduğu Eyüpsultan Nişanca Mahallesinde bulunan eve de baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 6 adet kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ve 173 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul