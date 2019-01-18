Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Yangın: 1 Ölü

Başakşehir'de Yangın: 1 Ölü

10 dakika önce

Başakşehir'de Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü.

Başakşehir'de Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Başakşehir'de Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü.


Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dolapdere Sanayi Sitesi'nde torna işleri yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İş yerinde yoğun dumanın içinde kalan evsiz ve iş yerinde çalışıp, kalan Sait Korucu, itfaiye ekiplerince içerden battaniye ile çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Korucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Korucu'nun cesedi morga kaldırıldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:49 Kaynak: AA

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