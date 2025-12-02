Başakşehir'de Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Başakşehir'de Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

02.12.2025 23:10
İstanbul Başakşehir'de restoranda çıkan yangın sonrası binada mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

İstanbul Başakşehir'de 13 katlı site sitenin ikinci katındaki restoranda çıkan yangındaki dumanlar tüm binayı sardı. Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 katlı sitenin 2. katındaki restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR DAİRELERİ SARDI

Büyüyen yangından yükselen dumanlar, havalandırma boşluğundan binanın üst kat dairelerine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, mahsur kalarak camlara çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

