Başakşehir'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

(İSTANBUL) - Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ani fren nedeniyle 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Başakşehir İlçesi Arnavutköy Yolu Durağı mevkinde bugün sabah saat 06: 48'de ani fren nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. İETT; 5 yolcunun hafif yaralandığı kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"15 Ocak 2026 tarihinde Başakşehir İlçesi Arnavutköy Yolu Durağı mevkinde saat 06: 48 de ani fren sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, kazada 3 aracımız etkilenmiştir. Söz konusu kaza sebebiyle 5 yolcumuz hafif şekilde yaralanmış, durumları ile Kurumumuzca yakından ilgilenilmektedir."