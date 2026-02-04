Başakşehir Gençlik Marşı Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
Yerel

Başakşehir Gençlik Marşı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Başakşehir Gençlik Marşı Sosyal Medyada Gündem Oldu
04.02.2026 15:23
Ahmet Coşkun'un yazdığı, yapay zeka bestesiyle hazırlanan marş büyük beğeni topladı.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun tarafından kaleme alınan sözlerle hazırlanan ve bestesi yapay zeka desteğiyle oluşturulan Başakşehir Gençlik Marşı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan video, hem Başakşehirlilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

"Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil; inançlı ve imanlı gençliğidir" sözleriyle başlayan marşta, medeniyetin köklerinden yükselen adalet, hikmet ve merhamet vurgusu öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne atıf yapılan marşta; aklı selim, kalbi selim ve zevki selim anlayışıyla yetişen, ülkesini ve dünyayı aydınlatma idealine sahip yeni bir gençliğin inşasına dikkat çekiliyor.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve "yetkin, erdemli ve bilge nesiller" hedefiyle yayımlanan Başakşehir Gençlik Marşı videosu, eğitim camiası başta olmak üzere geniş bir kesim tarafından takdirle karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun'un eğitime ve gençliğe yönelik bu anlamlı çalışması, sosyal medyada olumlu yorumlarla gündem oldu. - İSTANBUL

