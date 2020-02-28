Başakşehir'in son 16'daki rakibi Kopenhag - Son Dakika
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Başakşehir'in son 16'daki rakibi Kopenhag

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Başakşehir'in son 16'daki rakibi Kopenhag, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi eleyen Türkiye'den Medipol Başakşehir yer aldı. Başakşehir son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.


Son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:


Başakşehir - Kopenhag


Olympiakos - Wolverhampton


Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen


Wolfsburg - Shakhtar Donetsk


Inter - Getafe


Sevilla - Roma


Salzburg veya E. Frankfurt - Basel


LASK - Manchester United - İSTANBUL

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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