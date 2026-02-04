Başakşehir, Karagümrük'ü 4-1 ile geçti - Son Dakika
Başakşehir, Karagümrük'ü 4-1 ile geçti

04.02.2026 18:27
RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 3. maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone attı.

Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini alan Başakşehir, puanını 6'ya çıkardı. İlk yenilgisini yaşayan Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.

Son 6 maçın 5'ini kazandı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet alırken, bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son yenilgisini 18 Aralık 2025'te kupada Galatasaray karşısında yaşayan turuncu-lacivertliler, son 6 mücadelede sergilediği performansla dikkati çekti.

Bu süreçte kupada çıktığı 2 maçı da kazanan Başakşehir, ligde ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Shomurodov, bu sezon 15. golünü kaydetti

Başakşehir'in Özbek santrforu Eldor Shomurodov, bu sezon tüm kulvarlarda 15. kez gol sevinci yaşadı.

20 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 14 golle en skorer oyuncular sıralamasında zirvede yer alan Shomurodov, kupada ilk kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon tüm kulvarlarda Ivan Brnic beşinci, Fayzullayev üçüncü ve Miguel Crespo ise ikinci golünü kaydetti.

Yusuf Sarı, yaklaşık 3 ay sonra sahada

RAMS Başakşehir'de sakatlığını atlatan Yusuf Sarı, yaklaşık 3 ay sonra forma giydi.

Son olarak 7 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile Süper Lig'de oynanan karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, turuncu-lacivertlilerin tüm kulvarlardaki son 10 maçında sahada yer alamamıştı.

Yusuf Sarı, karşılaşmanın 58. dakikasında Fayzullayev'in yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.