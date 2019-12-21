Başakşehir, Kayserispor maçına hazır! - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Kayserispor maçına hazır! - Son Dakika Spor

Başakşehir, Kayserispor maçına hazır!

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Başakşehir, Kayserispor maçına hazır!, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.


Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.


Medipol Başakşehir, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için bugün Kayseri'ye gidecek.


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Fatih Terim Stadı, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:31 
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