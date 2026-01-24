Başakşehir Kayserispor'u 3-0 ile Geçti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe net galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (Kendi kalesine) ve 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

Bu sonuçla ligde 8. kez kazanan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Sekizinci yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Ligde üst üste 4. galibiyet

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ligde oynadığı son 6 mücadelede 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, hanesine 16 puan yazdırarak çıkışını devam ettirdi.

Bu süreçte 16 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

Süper Lig'de dış sahadaki son 3 maçı kazandı

Başakşehir, ligde konuk takım ünvanıyla çıktığı son 3 müsabakada hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı son 3 maçta Kasımpaşa, Samsunspor ve Kayserispor'u mağlup etti.

Üç golün 2'si Selke ve da Costa'dan

Başakşehir'in Kayserispor karşısında kaydettiği 3 golün 2'sine Davie Selke ile Nuno da Costa imza attı.

Yeşil Burun Adalı futbolcu da Costa, Süper Lig'de üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Alman oyuncu Selke ise Süper Lig'de ikinci defa ağları havalandırdı.

Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı ikinci golde pozisyonun içinde yer alarak önemli rol oynayan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, üçüncü golün de asistini yaptı.