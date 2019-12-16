Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti - Son Dakika Spor

Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.

Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonucunda İstanbul Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip ilk maçı Lizbon'da; rövanş karşılaşmasını ise İstanbul'da oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirildi. Eşleşmelerde ilk maçlar 20 Şubat 2020; rövanş mücadeleleri ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Wolverhampton - Espanyol

Sporting Lizbon - İstanbul Başakşehir

Getafe - Ajax

Bayer Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olimpiakos - Arsenal

Az Alkmaar - Lask Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets - Inter

Eintracht Frankfurt - Salzburg

Shakhtar Donetsk - Benfica

Wolfsburg - Malmö

Roma - Gent

Glasgow Rangers - Braga


Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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