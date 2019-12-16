Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonucunda İstanbul Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip ilk maçı Lizbon'da; rövanş karşılaşmasını ise İstanbul'da oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirildi. Eşleşmelerde ilk maçlar 20 Şubat 2020; rövanş mücadeleleri ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şu şekilde:Wolverhampton - EspanyolSporting Lizbon - İstanbul Başakşehir Getafe - Ajax Bayer Leverkusen - Porto Kopenhag - CelticApoel - BaselCluj - SevillaOlimpiakos - Arsenal Az Alkmaar - Lask Linz Club Brugge - Manchester United Ludogorets - Inter Eintracht Frankfurt - Salzburg Shakhtar Donetsk - Benfica Wolfsburg - Malmö Roma - Gent Glasgow Rangers - Braga