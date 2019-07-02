Son Dakika Haberleri: Başakşehir topbaşı yaptı
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Başakşehir topbaşı yaptı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

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Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertlilerin antrenmanında yeni transferler Aziz Behich, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Gulbrandsen de yer aldı. Sakatlıkları süren Arda Turan ve Epureanu ise takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehir, yeni sezona 'merhaba' dedi. Turuncu-lacivertliler, takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetimde 2019-2020 sezonunun ilk idmanını gerçekleştirdi. İstanbul temsilcisinin yeni transferleri Aziz Behich, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Gulbrandsen de antrenmana katılırken, milli takımlarda görev yapan oyuncular ve özel izinli olan Volkan Babacan ise idmanda yer almadı. Sakatlıkları süren Arda Turan ve Epureanu ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Turuncu-lacivertiler, ısınma hareketleri ile başladıkları idmanı, kondisyon hareketleri, 8'e 2 top kapma ve yarı alanda pas çalışmasıyla sürdürdü.

Okan Buruk ve Tomas da takımla çalıştı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve yardımcısı Stjepan Tomas da takımla çalıştı. İkili, oyuncuların 8'e 2 olarak yaptığı pas ve top kapma çalışmasında yer aldı.

Sezon öncesi ilk poz verildi

İdmandan önce yeni transferler Aziz Behich, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Gulbrandsen, ardından da tüm takım ve teknik heyet basın mensuplarına poz verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:22 Kaynak: İHA
Muhammet Demir, Aziz Behich, Başakşehir, Spor
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