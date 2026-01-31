Başakşehir ve Rizespor 2-2 Berabere Kaldı

(İSTANBUL)- Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Rams Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetti.

Ev sahibi Başakşehir 19. dakikada Eldar Şahmuradov ile Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. 45 artı1. dakikada Muhammet Taha Şahin'in kaydettiği golle Rizespor skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı. 74'üncü dakikada Bertuğ Yıldırım, Başakşehir'i tekrar öne geçiren golü attarak skoru 2-1 yaptı. Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila'nın attığı golle skora tekrar dengeyi getirerek 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.