Başakşehir, yoğun kar altında oynanan mücadelede Sivasspor'la evinde 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor yenişemedi. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Yoğun kar altında oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Karşılaşmanın ilk golü 38. dakikada Başakşehirli Danijel Aleksic'den geldi. Sivasspor, Aleksic'in golüne 42. dakikada Hakan Arslan ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla hem turuncu lacivertliler hem de Sivasspor, puanını 23'e çıkardı. KAR NEDENİYLE MAÇ DURDU Yoğun kar yağışı sonucu zemin çizgilerinin kaybolması nedeniyle mücadele zaman zaman durdu. Beyaza bürünen zeminin temizlenmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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