Başarılı girişimciler MediaMarkt Startup Challenge'da boy gösterecek - Son Dakika

Başarılı girişimciler MediaMarkt Startup Challenge'da boy gösterecek

14.10.2020 13:23
Başarılı girişimciler MediaMarkt Startup Challenge'da boy gösterecek, System.String[]

MediaMarkt, Türkiye'de başlattığı ve zamanla dünyaya yayılan MediaMarkt Startup Challenge projesiyle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri pazarla buluşturmayı hedefliyor.

MediaMarkt, Türkiye'de başlattığı ve zamanla dünyaya yayılan MediaMarkt Startup Challenge projesiyle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri pazarla buluşturmayı hedefliyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında başlayan başvuru sürecinin ardından gelen başvuruları değerlendiren MediaMarkt Startup Challenge jürisi, kazanan başarılı girişimcileri 20 Ekim'de düzenlenecek Challenge Day'de açıklayacak.

Etkinlikte finale kalan girişimciler, perakende sektörüne hangi inovatif projelerle yön vermeyi hedeflediklerini anlatacak. 10 farklı girişimcinin projelerini uzman jüriye sunacağı etkinlikte sunumlar sonrası jüri, ilk 3'e girerek ödül kazanan projeleri açıklayacak.

Finale kalan startuplara büyük ödüller

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk üçe giren projeleri oldukça cazip ödüller bekliyor. Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşen Plug and Play Tech Center'ın düzenlediği "Hızlandırma Programı"na katılmanın yanı sıra; Silikon Vadisi'nin en ünlü girişim ağlarından "Plug and Play" networküne dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan "Plug and Play"in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalıyor.

İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde ederken; üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenecek etkinlik, 20 Ekim tarihinde canlı yayınlanacak. Böylece girişim ekosistemine ilgi duyan herkes www.mediamarktstartupchallenge.com/ üzerinden ücretsiz olarak kaydını yaptırarak etkinliği eşzamanlı olarak takip edebilecek.

MediaMarkt Startup Challenge Day'in program akışı ise şu şekilde: "'14.00- 14.05 Welcoming speech - Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt','14.05 - 14.10 Program and Jury Intro - Kaan Akın, Hackquarters', '14.10 - 14.40 10 Startups Pitching', '14.40 - 14.50 Announcement of winners and Closing - Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt','14.50 - 15.00 Q&A Session.'"

Silikon Vadisi, Türkiye, Ağustos, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başarılı girişimciler MediaMarkt Startup Challenge'da boy gösterecek - Son Dakika

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