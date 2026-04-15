Başarılı imam hatipli öğrenciler Kökrek’i ziyaret etti

Ağrı’da çeşitli yarışmalarda il ve bölge dereceleri elde eden imam hatipli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Başarılı öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, elde edilen derecelerin hem bireysel hem de şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ZİYARET

Artvin’de düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalinde ortaokul kategorisinde birinci olan Muhammet Furkan Polat ile Genç Sada Hafızlık Yarışması’nda il birincisi olan ve bölge finalinde dördüncülük elde eden Emre Adıgüzel, ayrıca Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda il birincisi olup bölge yarışmasında beşinci olan Emrah Keleş, beraberlerindeki heyetle Kökrek’i ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerin elde ettiği başarılar ve yarışma süreçleri hakkında bilgi paylaşılırken, eğitim hayatlarına dair değerlendirmeler de yapıldı.

KÖKREK: BU BAŞARILAR GURUR KAYNAĞI

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencileri tek tek tebrik ederek bu tür yarışmaların öğrencilerin hem manevi hem de kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Kökrek, “Bu başarılar hem aileleriniz hem öğretmenleriniz hem de ilimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Elde ettiğiniz dereceler diğer öğrenciler için de örnek oluyor” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Şube Müdürü Süleyman Çetin, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Haber: Servet Aslan