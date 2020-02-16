Başarılı sporcu Çarşamba'yı dünya kupasında temsil edecek

İstanbul'da düzenlenen 3 bant bilardo Dünya Kupası Türkiye ön elemeleri müsabakalarında başarılı olan Çarşamba Belediye spor Kulübü sporcusu Cem Özkaya, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Max bilardo spor tesisinde yapılan 3 bant Dünya Kupası Türkiye ön elemeleri müsabakalarında tüm maçları kazanarak Antalya'da yapılacak olan Dünya Kupası ana turnuvasına katılma hakkını elde eden Özkaya, ziyarette Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'a desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporculara destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Farklı branşlardan sporcularımızın başarı elde etmesi hem şehrimiz, hem ülkemiz için çok önemli, ülkemizin her spor branşında başarılı olması en büyük temennimiz. İlçemizde yaşayan gençleri spora teşvik için çalışmalar yapıyoruz. Cem Özkaya kardeşimiz son şampiyonada gösterdiği performansla ilçemizin ve kulübümüzün tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. İstanbul'da düzenlenen müsabakalarda yaptığı başarıyı, Antalya'da düzenlenecek dünya kupası müsabakalarında da göstereceğine inanıyor, sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.