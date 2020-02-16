Başarılı sporcu Çarşamba'yı dünya kupasında temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Başarılı sporcu Çarşamba'yı dünya kupasında temsil edecek - Son Dakika Spor

Başarılı sporcu Çarşamba'yı dünya kupasında temsil edecek

7 saat önce

İstanbul'da düzenlenen 3 bant bilardo Dünya Kupası Türkiye ön elemeleri müsabakalarında başarılı olan Çarşamba Belediyespor Kulübü sporcusu Cem Özkaya, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Başarılı sporcu Çarşamba'yı dünya kupasında temsil edecek, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen 3 bant bilardo Dünya Kupası Türkiye ön elemeleri müsabakalarında başarılı olan Çarşamba Belediye spor Kulübü sporcusu Cem Özkaya, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Max bilardo spor tesisinde yapılan 3 bant Dünya Kupası Türkiye ön elemeleri müsabakalarında tüm maçları kazanarak Antalya'da yapılacak olan Dünya Kupası ana turnuvasına katılma hakkını elde eden Özkaya, ziyarette Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'a desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporculara destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Farklı branşlardan sporcularımızın başarı elde etmesi hem şehrimiz, hem ülkemiz için çok önemli, ülkemizin her spor branşında başarılı olması en büyük temennimiz. İlçemizde yaşayan gençleri spora teşvik için çalışmalar yapıyoruz. Cem Özkaya kardeşimiz son şampiyonada gösterdiği performansla ilçemizin ve kulübümüzün tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. İstanbul'da düzenlenen müsabakalarda yaptığı başarıyı, Antalya'da düzenlenecek dünya kupası müsabakalarında da göstereceğine inanıyor, sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi
İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 23:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılı sporcu Çarşamba'yı dünya kupasında temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]