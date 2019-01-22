Başarının Sırrı Çok Çalışmaktır"

CEMAL AŞAN/ÖZKAN BİLGİN - İnşaat ustası Husret Demirhan'ın, kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla 10 yıl önce boksa yönlendirdiği oğlu 18 yaşındaki Azad Demirhan, "Başarının sırrı çok çalışmaktır.

CEMAL AŞAN/ÖZKAN BİLGİN - İnşaat ustası Husret Demirhan'ın, kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla 10 yıl önce boksa yönlendirdiği oğlu 18 yaşındaki Azad Demirhan, "Başarının sırrı çok çalışmaktır." dedi.



Ekonomik sıkıntılar yaşayan ailesine destek olmak için küçük yaşına rağmen çalışmak zorunda kalan, buna rağmen eğitimini ve boks antrenmanlarını aksatmayan Azad, kısa sürede kendini geliştirerek boksun gelecek vaad eden sporcuları arasında yer aldı.



Katıldığı turnuvalarda 6 kez Türkiye şampiyonu, bir kez Avrupa ikincisi ve 2 kez de Avrupa üçüncüsü olan Demirhan, bu başarıları sayesinde 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatları'na katılacak milli takım kadrosuna aday gösterildi.



Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ferdi Sporlar Merkezi'nde Milli Takım Boks Antrenörü Ayhan Öz ile hazırlıklarını sürdüren Azad, boks milli takımına seçilerek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.



Milli boksçu, antrenman yaptığı salonda da spora yeni başlayan çocuklarla yakından ilgilenerek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.



"Başarının sırrı çok çalışmaktır"



Milli boksör Azad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boks sayesinde hayatının değiştiğini, hayal edemeyeceği birçok şeyi gerçekleştirdiğini söyledi.



Küçük yaşta babasının zorlamasıyla boksa başladığını anlatan Azad, ilk zamanlarda istemeyerek katıldığı antrenmanların şimdi hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.



Milli sporcu, 10 yıldır boks yaptığını, antrenörler Ayhan Öz ve Hüseyin Tekin nezaretinde şampiyonalara hazırlandığını belirterek, hedeflerine ulaşmak için çok çalışması gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.



Yaklaşık 3 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne transfer olduğunu anlatan Azad, şöyle konuştu:



"Bursa'ya transfer olmama rağmen Van'da hazırlıklarımı sürdürüyorum. Kulüp başkanımız Kazım Aydın bize her konuda çok destek oluyor. Bu noktaya gelmemde büyük destekleri olan başkanımız Aydın'a, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a, Ayhan Öz hocama çok teşekkür ederim. Boksa babamın zoruyla başladım. Sonra Ayhan hocamla tanıştım ve onun desteğiyle bu güne geldim. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. Hedefim 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2020 Olimpiyat Takımı'na girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."



Sporun insanların hayatında çok şeyi değiştirdiğini ifade eden Azad, "İlk zamanlarda antrenmanlara gelirken zevk almıyordum. Sonra ağabeylerimin elde ettiği başarıları görünce heveslendim ve onları örnek alarak bugünlere geldim. Buradaki kardeşlerime sesleniyorum; hiçbir şey imkansız değildir. Başarının sırrı çok çalışmaktır. Disiplinli olmak gerekir. Çok çalışın ve hocanızın dediklerini yapın. O zaman başarı gelecektir." diye konuştu.



"Önceliğimiz ahlaklı, milletine faydalı insanlar yetiştirmek"



Azad Demirhan'ın bu günlere gelmesinde en büyük destekçilerinden olan milli boks antrenörü Ayhan Öz ise sporcusunun gelecekte çok büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.



Van'da sporcuların elde ettiği başarıların boksa olan ilgiyi de artırdığını, şu anda 120 kişinin antrenmanlara katıldığını aktaran Öz, "Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sporu bir araç olarak kullanarak onların vatana, millete, topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak. 2003'ten bu yana Van'da 30'un üzerinde milli sporcu yetiştirdik. 80 Türkiye şampiyonluğu, 120 Türkiye ikinciliği ve 250'nin üzerinde de Türkiye üçüncülüğü elde ettik. " dedi.



Sporun insanları hem bedenen hem de ruhen terbiye ettiğini vurgulayan Öz, sporcuların okullarında ve çevrelerinde davranışlarıyla örnek gösterilen bireyler olduğunu belirtti.



Azad Demirhan'ın da bu anlamda Van'ın yetiştirdiği örnek sporculardan biri olduğunun altını çizen Öz, şu ifadeleri kullandı:



"Biz başarıdan önce ahlaklı sporcuların yetişmesini önceliyoruz. Eğer bunu başaramıyorsak burada doğru şey yapmıyoruz demektir. Burada sadece boksu öğretmiyoruz, aynı zamanda vatan millet sevgisini, milli ve manevi değerlerimizi aşılıyoruz. Şampiyonluk değil önceliğimiz ahlaklı, vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Sporcularımızın bir çoğunun maddi durumu iyi değil. Bazıları uzak mahallelerden yürüyerek gelip antrenmanlara katılıyor. Bu çocuklara sahip çıkılmasını istiyoruz."

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