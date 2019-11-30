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Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (2)
6 saat önce
Kurtarma ekipleri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı... Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:51 Kaynak: AA
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