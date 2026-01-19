Başçiftlik\'te Yoğun Kar Yağışı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, ilçe merkezi adeta kara gömüldü.

İlçe merkezinde günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park ve bahçelerde bulunan kamelyalar ise kar altında kalarak neredeyse tamamen görünmez hale geldi. Yoğun kar yağışı günlük yaşamda da aksamalara neden oldu. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde ve mahallelerde kar küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - TOKAT