Başhekim Eroğlu'ndan Yılın Kareleri Oylaması

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başhekim Eroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını seçen Eroğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'ın "Yasaya karşı", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Günlük Hayat"ta da Gerald Anderson'in "Her şeye rağmen" karesine oy verdi.

Prof. Dr. Eroğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansı, bizim kalbimize, ruhumuza dokunan ajans"

Fotoğrafların hepsini çok beğendiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, bizim kalbimize, ruhumuza dokunan ajans. Bu fotoğrafları gördükten sonra AA'nın dünuyada ne kadar gerekli, ne kadar büyük hizmet gördüğünü bir daha anlıyoruz. Muhteşem fotoğraflar çekilmiş, hayatı, duyguyu fevkalade göstermişsiniz. Ben daha çok ruhuma dokunan fotoğrafları seçtim. Dünyada Gazze varken, diğer her şey basit kalır. Özellile Gazze'yi dünyaya gösteren, duyuran en büyük aktörlerden birisi AA, sizleri tebrik ediyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.