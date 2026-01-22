Başhekimlerden \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katılım

Hatay'da başhekimler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu ile Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçen Kavvasoğlu, "Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını oyladı.

Kavvasoğlu, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Fotoğraf karelerinin etkileyici olduğunu dile getiren Kavvasoğlu, "Özellikle Gazze ile ilgili fotoğraflar çok ilgimizi çekti ve bazı görüntüler tüyler ürperticiydi." dedi.

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Bayrakçıoğlu da "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

"Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini beğenen Bayrakçıoğlu, "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafından yana oy kullandı.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Bayrakçıoğlu, "Çok iyi noktalara dokunulmuş, özellikle Gazze fotoğraflarını seçmekte çok zorlandım." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.