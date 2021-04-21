BASİFED, yeni ufuklara yelken açacak - Son Dakika

Göreve başlayan yeni BASİFED yönetiminin TÜRKONFED kurulları ile tanışma toplantısı olarak yapılan etkinlikte TÜRKONFED ve BASİFED'in bilinirliliğinin artırılması ve yapılacak çalışmalar konusunda fikirler paylaşıldı. BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, "BASİFED'in bu dönemde özgül ağırlığını arttıracağız" dedi.

Arama konferansı yapılacak

Toplantının açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, öncelikle çiçeği burnunda yönetim kurulu olarak ilk etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Bu aşamada TÜRKONFED ile birlikte bir organizasyonda bulunmanın kendilerinin yol haritasını çizmek açısından çok önemli olduğunu düşündüğünü belirten Kasalı, "BASİFED olarak derneklerimizle iletişim, koordinasyon çalışmalarını zaten yapıyoruz. Bir konunun altını çizmek isterim, özellikle bizim bölgemizdeki derneklerimizin, aynı zamanda BASİFED'in kurucularından olması nedeniyle derneklerimizin özgül ağırlığı federasyonumuzdan ağır görünüyor. Bu dönemde Federasyonun güçlenmesi için özel bir çalışma içine gireceğiz" dedi.

BASİFED'in özgül ağırlığını arttırmak yolunda ilk adım olarak bir arama konferansı yapmak istediklerini söyleyen Kasalı, "Bizim yapılanmamız ve yönetim şemamızda danışma kurulu ağırlığı var. İyi bir hafızamız var, bu konuda danışma kurulunu da kullanarak etkili bir şekilde yol alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

" Türkiye'nin en büyük STK'sıyız"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise öncelikle göreve gelen BASİFED Yönetim Kurulu'nu kutladı. Birlikte güzel projelere imza atmayı umduğunu söyleyen Turan, " Ege'nin katılımından, kadın sayısının fazla olmasından mutluyuz. TÜRKONFED kadın temsiliyetinin en fazla olduğu STK'lardan biriyiz bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

TÜRKONFED'i ülkenin sorunlarını dert edip çözüm üretmek isteyen idealist iş insanlarının oluşturduğu bir kurum diye tanımladığını söyleyen Turan, "26 bölgesel 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon 170 dernek bünyemizde bulunuyor. Türkiye'nin en büyük STK'sıyız" dedi.

Toplantıda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu ise aralarında 'Dijital Dönüşüm Merkezi', 'İşimi Yönetiyorum', 'Dijital Anadolu' gibi TÜRKONFED'in süren ve ya 2021'de başlanacak projeleri hakkında bilgi verdi.