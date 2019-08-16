Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı
30 dakika önce
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.
Basın İlan Kurumu Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:31 Kaynak: AA
Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca
'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.
Psikiyatrist Onur Okan Demirci: İnsanlar sosyal medyada ilkel beyin' ile hareket ediyor. Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı