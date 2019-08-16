Son Dakika Haberleri: Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı

30 dakika önce

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı, System.String[]
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.
Basın İlan Kurumu, Yakup Karaca, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:31 Kaynak: AA
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