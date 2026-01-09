Basın Yatırım Aracı Olacak - Son Dakika
Basın Yatırım Aracı Olacak

Basın Yatırım Aracı Olacak
09.01.2026 12:18
Elazığ TSO Başkan Adayı Öner, basının sürdürülebilirliğini ve ekonomiye katkısını vurguladı.

Basının şehir için bir maliyet değil, yatırım aracı olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkan Adayı Nurullah Öner, "Güçlü bir Elazığ ekonomisi, güçlü ve özgür bir basınla mümkündür. Basının sürdürülebilirliği ve etkinliği, şehrin ortak menfaatidir" dedi.

Elazığ TSO Başkan Adayı Nurullah Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla özel bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın çalışanlarıyla sohbet eden Öner, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Basının yaşadığı sorunları yalnızca maddi boyutta ele almadıklarını belirten Elazığ TSO Başkan Adayı Nurullah Öner, "Temel mesele, basının şehir ekonomisinin stratejik bir parçası olarak değerlendirilmemesidir. Bu perspektifi değiştirmek için sistemli ve sürdürülebilir çözümler hayata geçireceğiz. TSO çatısı altındaki üyelerin ilan, tanıtım ve duyuru ihtiyaçlarını yerel basın üzerinden planlayan organize bir sistem kurulacak. Üyelerin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri planlı, adil ve şeffaf şekilde yerel basınla paylaşılacak, böylece hem görünürlük hem de gelir sürekliliği sağlanacak. Fuar, zirve ve ekonomi etkinliklerinde yerel basın, resmi tanıtım ortağı olarak sürece dahil olacak" dedi.

Öner, "Tüm organizasyonlarda basın etkinlik planlamasının merkezinde yer alacak ve görünürlüğü artıracak şekilde entegre edilecek. Dijital dönüşüm ve içerik üretimi alanında TSO öncülüğünde eğitim ve destek programları uygulanacak. Amaç, basının dijital reklam gelirlerini artırmak ve yeni içerik modelleri ile ekonomik dayanıklılığını güçlendirmektir. Bu yaklaşımın temel ilkesi basın, şehir için bir maliyet değil, yatırım aracıdır. Eleştiren değil, yön gösteren bir basın anlayışı desteklenecek ve TSO ile basın arasındaki iletişim sürekli ve açık tutulacak. Hedef, günü kurtarmak yerine geleceği birlikte inşa etmektir. Güçlü bir Elazığ ekonomisi, güçlü ve özgür bir basınla mümkündür. Basının sürdürülebilirliği ve etkinliği, şehrin ortak menfaatidir. Bu anlayışla hareket ederek basını Elazığ kalkınmasının stratejik paydaşı konumuna taşıyacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yatırım, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basın Yatırım Aracı Olacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Basın Yatırım Aracı Olacak - Son Dakika
