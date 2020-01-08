Başına reklam panosu düşerek hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şişli'de fırtınadan dolayı devrilen reklam panosunun başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Aydın (75) son yolculuğuna uğurlandı. Yakınlarının cezana namazında güçlükle ayakta durduğu görüldü.



Şişli'de dün yoğun fırtınanın etkisiyle devrilen reklam panosunun altında kalan 75 yaşındaki Hasan Aydın hayatını kaybetmişti. Aydın için bugün Güngören'de bulunan Tozkoparan Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Aydın, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Törene Aydın'ın eşi Günay Aydın, oğlu Hakan Aydın ve sevenleri katıldı. Hasan Aydın'ın bir de Erkan Aydın isimli engelli çocuğu olduğu öğrenildi. Yakınlarının ise cenaze merasiminde güçlükle ayakta durdukları görüldü. Aydın'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt'ta bulunan Kıraç Mezarlığı'na defnedildi.



"Hasan abimizi çok severdik"



Üzüntüsünü ifade eden komşusu Orhan Gülcel, "Hasan abimizi çok severdik, kendisi iyi kalpli iyi niyetli bir insandı. Çoçuklarına, yakınlarına, mahalle sakinlerine çok iyi davranırdı. Fırtınadan dolayı bir olay gerçekleşti. Takdiri ilahi diyorum gerçekten çok üzgünüz" dedi.



"Engelli çocuğu yetim kaldı"



Mehmet Nesih Özmen Muhtarı Aziz Kılıç ise, "Çok üzgünüz mahallemizde Hasan Bey'i kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Vahim bir kaza sonucu kaybettik; mahallenin başı sağ olsun. Çok üzüldüm böyle ani olmasına onun bir de engelli bir çocuğu var, ona ana gibi bakardı, hiç yanından ayırmazdı. Erkan'a daha çok üzüldük yetim kaldı" dedi. - İSTANBUL