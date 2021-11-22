Başına taşla vurularak katledilen Ayşegül, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Başına taşla vurularak katledilen Ayşegül, son yolculuğuna uğurlandı

Acılı baba omuzlarındaki en ağır yükü mezarlığa kadar bırakmadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini takip eden yabancı uyruklu şahısın saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ayşegül Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 12 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen Ayşegül Aydın isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.'nin saldırısına uğradı. Aydın'ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı. Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, bir arabayı durdurarak, baygın halde kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Aracıyla olay yerine gelen baba Metin Aydın, kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden genç kız, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız, Gebze Pelitli Merkez Camii'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aydın'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Genç kızın cansız bedeni, helallik alınması, cenaze namazının kılınmasının ardından gözyaşları ve dualarla omuzlar üzerine alınarak mezarlığa taşındı. Kızını kaybeden acılı baba Metin Aydın, mezarlığa kadar kızının tabutunu hiç bırakmadı. Genç kızın cansız bedeni Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

"Söylenecek çok laf var ama söylemiyoruz"

Cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Ayşegül Aydın'ın teyzesi Özgür Kalyoncuoğlu, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Allah'a bırakıyoruz. Rabbim sabır versin. Yüreğimiz yanıyor. Söylenecek çok laf var ama söylemiyoruz. Rabbime kaldı. Rabbim kimsenin başına böyle acı vermesin. Çok zor" dedi.