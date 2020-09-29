Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Başiskele Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda ve yapılan programlar çerçevesinde üst yapı hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, kentte ulaşım kalitesini ve konforunu arttırıyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Yakacık Mahallesi Altın Sokak'ta kısa süre önce başladığı parke yol yapım çalışmasını yoğun tempoda çalışarak tamamladı. Ekipler ayrıca Yeniköy Merkez Mahallesi Termal Sokak'ta parke yol yapım çalışması öncesinde yolun yağmur suyu giderleri için alt yapı çalışmalarını, Kılıçarslan Mahallesi Tütün Sokak'ta ise bordür yapımı çalışmalarını gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarına da devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi Fulden Sokak ve Yeşilyurt Mahallesi Sultan Selim ve Yükseliş Sokak'ta asfalt çalışmalarını sürdürdü.

Başiskele Belediyesi tarafından talepleri karşılanan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine memnuniyetlerini ilettiler. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor
Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor
Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor

Başiskele, Yakacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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