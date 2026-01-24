Başiskele\'de Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.

İlçeden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar, su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz olduğunu farkederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, Başiskele Balıkçılar Limanı'na getirildi.

Yapılan ilk incelemede bozulmalar olduğu ve 50'li yaşlarda kişiye ait olduğu değerlendirilen cenaze, otopsi işlemi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.