Son Dakika Haberleri: Başka Bir Kent İçin Gençler Yönetmeye Hazır" Etkinliği

Başka Bir Kent İçin Gençler Yönetmeye Hazır" Etkinliği

3 saat önce

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, "Hatay'da 12 genç aday adayı arkadaşımız var, bizler elimizden geldiğince bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

Başka Bir Kent İçin Gençler Yönetmeye Hazır
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, " Hatay'da 12 genç aday adayı arkadaşımız var, bizler elimizden geldiğince bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

Yılmaz, Defne ilçesindeki Defne Evi'nde düzenlenen "Başka Bir Kent İçin Gençler Yönetmeye Hazır" etkinliğinde yaptığı konuşmada, asıl amaçlarının gençlerin siyasete katılımını arttırmak olduğunu söyledi.

Gençliğin siyasete girmek için çaba sarf ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Liderliğin ne olduğunu iyi anlamamız lazım. Liderlik aslında her birimizin bir araya gelip bir noktaya taşıyabileceği yüz yılın liderliğidir. Hatay'a yeniden altı okun bayrağını dikebileceğimiz günün habercisi bugün bu toplantıdır. Bizlerin Hatay'da fena olmayan sayıda genç aday adayı meclis üyesi var. Hatay'da 12 genç aday adayı arkadaşımız var, bizler elimizden geldiğince bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız."

Yılmaz, gençlerin siyasette daha etkili olmasını istediklerini aktardı.

Toplantı, CHP Hatay Belediye Meclis üyesi aday adaylarının kendilerini tanıtması ve projelerini anlatmasıyla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:32 Kaynak: AA

Emre Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç, Hatay, Güncel
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