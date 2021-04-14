"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı - Son Dakika

Seyfo:

Bu çocuklar bu milletin evlatları kimi doktor olacak kimi savcı kimi asker kimi işçi sahip çıkalım evlat larimiza onları dinleyelim de yer verelim sen beceremesin demeyelim yaptıkları yanlışları yüzlerine vurmayalim yanlış yapmadan doğru olmaz