"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı - Son Dakika

"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı

14.04.2021 12:55

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakan genç kız son anda polisin kolunu yakalaması sonucu hayata tutundu. Hastaneye kaldırılan genç kızın "Başka çarem yok. Tek çarem ölüm" gibi sözler söylediği öğrenildi.

Saat 09.15 sıralarında Konya merkez Selçuklu ilçesinde bulunan kültürpark yaya üst geçidinde meydana gelen olayda, üs geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

POLİS SON ANDA KOLUNDAN YAKALADI

Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

17 yaşındaki lise öğrencisi 'Başka çarem yok' diyerek canına kıymak istedi

"BAŞKA ÇAREM YOK"

Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, "Başka çarem yok. Tek çarem ölüm" gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız kontrol amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Başka çarem yok diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı

Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa 'Başka çarem yok' diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Seyfo: Bu çocuklar bu milletin evlatları kimi doktor olacak kimi savcı kimi asker kimi işçi sahip çıkalım evlat larimiza onları dinleyelim de yer verelim sen beceremesin demeyelim yaptıkları yanlışları yüzlerine vurmayalim yanlış yapmadan doğru olmaz Cevap Yaz 38 0 Yayından Kaldır
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