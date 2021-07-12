Başka Özyiğit, esnafla buluştu - Son Dakika

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Güvenevler Mahallesi esnafını ziyaret ederek, talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Özyiğit, esnafa hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgi verdi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, periyodik olarak farklı mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerine Güvenevler Mahallesi ile devam etti. Hizmetlerinde daima katılımcılık ve ortak akıl vurgusu yapan Başkan Özyiğit daha çok vatandaşın projelerden yararlanabilmesi amacıyla çalışmaları da bizzat anlatıyor. Vatandaşların taleplerini not alan ve var olan sorunları yerinde tespit eden Özyiğit, "Birlikte yaşadığımız bu güzel kenti birlikte daha da yaşanılabilir hale getirmek için görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

"Her öneri bizim için çok kıymetli"

Vatandaşların önerilerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Özyiğit, "İlçemizde adım atmadık yer ve talebini dinlemediğimiz bir hemşehrimiz bile bırakmamaya özen gösteriyoruz. Ortak yaşam alanını paylaşıyoruz ve eminiz ki, herkesin söyleyecek bir şeyi ve bir önerisi vardır. Bu anlayışla esnafımızı geziyor ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Herkes daha güzel bir kentte yaşamak ister ve her öneri bizim için çok kıymetli. Sorunların çözümünde karşılıklı fikir alışverişi en doğrusu. Dolayısıyla bugün Güvenevler Mahallemizdeydik, esnafımıza hem hayırlı işler diledik hem de kentimiz ile ilgili kendileriyle sohbet etme imkanı yakaladık. Çalışmalarımıza olan ilgileri ve bizlere duydukları güven nedeniyle kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN