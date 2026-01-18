Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesi Çamlık mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmada, bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli S.K. (27) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Son Dakika › 3-sayfa › Başkale'de 1540 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?