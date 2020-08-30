Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı - Son Dakika

Törene Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak , 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci , İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kamu kurum müdürleri katıldı. - VAN

Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur