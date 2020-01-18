Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı - Son Dakika

Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

6 saat önce

Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladıVAN'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı.

Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

VAN'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı. Bir köpeğin aç kurtlar tarafından parçalandığı ilçede, yiyecek arayan bir kurt da cep telefonu ile görüntülendi.

Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar da ilçe merkezine iniyor. Hafizye Mahallesi'nde bir çoban köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu.

Kale Mahallesi'nde ise gece yarısı yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçe sakinleri kurtlar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, tedbir alınmasını istedi.

Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti
Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]