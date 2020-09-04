Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak'ın katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.
Emniyet ve jandarma ekipleri de yol kontrollerinde sürücüleri uyararak, salgına karşı tedbirli olmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başkale'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika