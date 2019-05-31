Başkale'de nikah töreni
1 saat önce
Başkale ilçesinde Müftü İsmail Aydın, ilk resmi nikahı kıydı.
Başkale
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:40 Kaynak: AA
ilçesinde Müftü İsmail Aydın
, ilk resmi nikahı kıydı.
Müftülüğün toplantı salonunda düzenlenen törende, Bilal Aslan
ve Demet Hülya Özer çiftinin nikahı kıyıldı.
Çiftin yakınlarının katıldığı törende konuşan Müftü Aydın, "Bize verilen bu yetki kanunlar çerçevesinde yapılacak. Hiçbirimizin 18 yaşından küçükleri evlendirme gibi bir hakkımız yok. Başkale'de ilk olarak kıyılan bu nikahın genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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