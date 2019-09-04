Başkale'de parklara otomatik sulama sistemi kuruldu
4 saat önce
Başkale ilçesinde mesire ve park alanlarında otomatik sulama sistemi kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:16 Kaynak: AA
Başkale ilçesinde mesire ve park alanlarında otomatik sulama sistemi kuruldu.
İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan mesire ve piknik alanlarına çimlerin döşenmesinin ardından otomatik sulama sistemi yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcıları Şengül Polat, Mehmet Ali Bora ve belediye meclis üyeleri, mesire ve piknik alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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