PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi

19.05.2022 16:29

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 830 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 90 tabanca mermisi ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlere ait silah ve örgütsel malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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