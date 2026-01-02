Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeni ve Ekecek mahallelerinde Z.A. (53) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda; 1 adet M45 marka tüfek, 2 adet el bombası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M45 tüfeği şarjörü, 15 adet 7.62 mm. fişek ve 18 adet 9 mm. fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli Z.A. (53) isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN
Son Dakika › 3-sayfa › Başkale'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
