Son Dakika Haberleri: Başkan, 1453 Toplu Konutları'nı inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan, 1453 Toplu Konutları'nı inceledi

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yapımı devam eden 1453 Toplu Konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Başkan, 1453 Toplu Konutları'nı inceledi, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yapımı devam eden 1453 Toplu Konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Parmakören Mahallesi'nde mevcut 300 dönüm arazi üzerine 72 bloktan oluşan ve 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde 1416 adet daire ve 38 işyerinden oluşan alanda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Alim IŞIK, devam eden peyzaj çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 1453 Toplu Konut projesi içerisinde; 1 adet pasaj, 1 adet ticari merkez, tenis kortları, futbol, basketbol, voleybol sahaları ve halı saha ile birlikte açık otopark bulunacağı belirtildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
Alim Işık, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma "Mahmut çok canımı yaktı" deyip başkasının otomobilini ateşe verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan, 1453 Toplu Konutları'nı inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]