Başkan Acar, işçilerle kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde, kahvaltı programında işçilerle bir araya geldi.

Başkan Acar, kahvaltı programında yaptığı konuşmada, "Bugün ilçemizin Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi ve temiz şehir olmasında büyük fedakarlıkları olan ve aynı zamanda yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde gayretleri ve özverili çalışmalarıyla kahramanlaşan mesai ve çalışma arkadaşlarımı aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Acar, tüm belediye çalışanlarına gösterdikleri insan odaklı hizmet anlayışı için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yeni nesil belediyecilikte hem bölgemizin hem de Türkiye'nin gelecekte model alacağı yeni bir kurumsal yapıyı hep birlikte inşa ediyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar belediyemize ve hemşehrilerimize emeği ile geçmişte hizmet etmiş ve şu an birlikte mesai harcadığımız tüm çalışanlarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum."