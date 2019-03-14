Başkan Adayı Dr. Ateş, Tıp Bayramında Meslektaşlarını Yalnız Bırakmadı

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AK Parti İl Başkanı, Kendisine "Çaldınız" Diye Seslenen Seçmene Sert Çıktı

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi