Başkan Adayı Erdem: "İçerenköy Mahallemiz Dertli, Komşularımız Hizmet Bekliyor"
55 dakika önce
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, İçerenköy esnafını ziyaret etti ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan adayı İsmail Erdem
, İçerenköy
esnafını ziyaret etti ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Erdem, "İçerenköy Mahallemiz dertli. Komşularımız hizmet bekliyor" dedi. Sancaktepe Belediye
Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Erdem, Türkiye
'nin en kalabalık 7'nci mahallesi İçerenköy'ü sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
"İçerenköy, ölçeği ile en büyük, hizmet noktasında ise en geri kalmış mahallelerden biri"
İçerenköy Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erdem, "77 bin nüfusu ile İçerenköy Mahallemiz, Türkiye'nin en büyük 7'nci mahallesi ama hizmet noktasında en geri kalmış mahallelerimizden biri. İçerenköy Mahallemiz dertli. Komşularımız hizmet bekliyor" dedi.
İçerenköylü vatandaşlar Başkan adayı İsmail Erdem'in projelerinin Ataşehir'e vizyon kazandıracağını söyleyerek, Erdem'in Ataşehir Belediye Başkanı olmasıyla 31 Mart'ta kazananın Ataşehir halkı olacağını belirtti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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