Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Gergin, Başkan Duymuş'u Ziyaret Etti

Başkan Adayı Gergin, Başkan Duymuş'u Ziyaret Etti

23 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nden Belediye Başkanı adayı olan Kemal Gergin, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.

Başkan Adayı Gergin, Başkan Duymuş'u Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nden Belediye Başkanı adayı olan Kemal Gergin, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, konuğuna teşekkür etti. Ardından ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Duymuş, "Beldemizden belediye başkan adayı olan Kemal Gergin bizleri makamımızda ziyarette bulundu. Ben aday gösterilmediğim halde Kemal kardeşim ile birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Kendisine başarılar diliyor, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Vezirhan, Bilecik, Yaşam
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