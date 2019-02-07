Başkan Adayı Gergin, Başkan Duymuş'u Ziyaret Etti
23 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nden Belediye Başkanı adayı olan Kemal Gergin, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.
Bilecik
'in Vezirhan
Beldesi'nden Belediye Başkanı adayı olan Kemal Gergin, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, konuğuna teşekkür etti. Ardından ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Duymuş, "Beldemizden belediye başkan adayı
olan Kemal Gergin bizleri makamımızda ziyarette bulundu. Ben aday gösterilmediğim halde Kemal kardeşim ile birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Kendisine başarılar diliyor, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
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