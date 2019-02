Başkan Adayı Yıldırım: "Yüzde 70 oy desteğine ulaşırsak Ümraniye 'yi uçururuz"Yıldırım: "Bizim Ümraniye'de en az yüzde 70'lik bir potansiyelimiz var. Bunu niçin almayalım"İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım , Ümraniye'de yüzde 70 oy alabilecek potansiyellerinin olduğunu ifade ederek, "Bunu niçin almayalım. Eğer bu oy oranına ulaşırsak ben çok rahatlıkla şu sözü veriyorum ki, bizim ilçe belediyesi olarak yapacağımız yatırımlar ve hizmetlerin üstüne büyük şehirimizden ve merkezi idareden tahayyül edemeyeceğimiz kadar yatırım ve hizmet alırız. Ümraniye'yi herhalde Allah'ın izni ile uçururuz" dedi.Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Gümüşhane İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği'nin kuruluşunun 31. Yıldönümü ve Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can , AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.Programda bir konuşma yapan Yıldırım, "Ümraniye Türkiye 'nin bir karmasının özeti. Buram buram Anadolu kokuyor buralar. Sizlerin Kelkit kekik kokusunu taşımanız gibi her bir hemşerimiz kendi memleketinin kokusunu burada tadıyor. Bunlar Ümraniye'nin zenginliği. Ümraniye'ye derin bir Anadolu ruhu katıyor. Ben bir Ümraniyeli olmanın ötesinde yaklaşık kırk gündür Ümraniye'nin sokaklarında, caddelerinde dolaşıyorum. Teşkilatları, STK 'ları, muhtarları ziyaret ediyor, evlere misafir oluyorum. Camilerini dolaşarak çıkışta da bütün kardeşlerimizle sohbet ediyorum. Kısaca gittiğim her yerde bu ruhu görüyorum. Allah'ın izni sizlerin destek ve teveccühleri ile bizim bir kazanıp kazanmama problemimiz olmaması gerekir. İnşaallah 31 Mart akşamı sizlerin temsilcisi olarak bizleri herhalde başkan seçersiniz" dedi.Yıldırım, yüzde 70 oy oranına ulaşma hedefini bir kez daha yineleyerek, "Benim derdim ve kafama takılan bu desteğin yüzde kaç olduğu. Kazanacağımız oran yüzde kaç olacak. Bir önceki seçimde AK Partimiz yüzde 49 oy desteği ile belediyeyi kazanmış. En son seçimlerde de cumhur ittifakı ile yüzde 56.3 oy almış. Ancak benim araştırmalarıma göre yaptığım gözlemler bunun yeterli olmadığını gösteriyor. Bizim Ümraniye'de en az yüzde 70'lik bir potansiyelimiz var. Bunu niçin almayalım" ifadelerini kullandı.Bu yüksek desteğe ulaşılması durumunda daha iyi hizmetlere imza atacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Eğer bu oy oranına ulaşırsak ben çok rahatlıkla şu sözü veriyorum ki, bizim ilçe belediyesi olarak yapacağımız yatırımlar ve hizmetlerin üstüne büyük şehirimizden ve merkezi idareden tahayyül edemeyeceğimiz kadar yatırım ve hizmet alırız inşallah. Ümraniye'ye herhalde Allah'ın izni ile uçururuz diye düşünüyorum. Büyükşehir ve merkezi idarenin yardımlarına da ihtiyacımız var. Yok desek yalan olur. Çünkü zaman içinde belirli bir plan dahilinde sizlerle bunları zaman zaman paylaşacağız. Hiç vakit kaybetmeden inşallah 1 Nisan 'dan itibaren çalışmaya ve yatırımlara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.