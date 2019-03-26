Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yıldız'ın Pubg Yanıtı Herkesi Şaşırttı

Başkan Adayı Yıldız'ın Pubg Yanıtı Herkesi Şaşırttı

1 saat önce

Başkan Adayı Yıldız'ın PUBG yanıtı herkesi şaşırttıİSTANBUL - Youtuber Mustafa Ak, Taksim'de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG'yi sordu.

Başkan Adayı Yıldız'ın Pubg Yanıtı Herkesi Şaşırttı, System.String[]
Başkan Adayı Yıldız'ın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı

İSTANBUL - Youtuber Mustafa Ak, Taksim'de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG'yi sordu. Yıldız, en ince ayrıntısına kadar anlatınca duyanlar şaşkınlık yaşadı.
Baho kanalının sunucusu Mustafa Ak, Taksim'de çekim yaparken, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile karşılaştı. Sunucu Mustafa Ak, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız'la bir süre sohbet etti. Daha sonra da Mustafa Ak, Yıldız'a Gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG'yi sordu. Yıldız'ın yanıtı ise duyanları şaşırttı. PUBG'yi en ince ayrıntısına kadar anlatan Yıldız, Fortnite mi PUBG mi sorusunu ise, "Fortnite çöptür" diye yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

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