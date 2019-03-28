Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yıldız: "Sanatın Kalbi Beyoğlu'nda Atmaya Devam Edecek"

Başkan Adayı Yıldız: "Sanatın Kalbi Beyoğlu'nda Atmaya Devam Edecek"

38 dakika önce

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " 31 Mart'tan sonra da sanatın kalbi Beyoğlu'nda atmaya devam edecek.

Başkan Adayı Yıldız:
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " 31 Mart'tan sonra da sanatın kalbi Beyoğlu'nda atmaya devam edecek.

Kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem verdiğini açıklayan AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bunun istihdamla da birleşeceğini söyledi. Yıldız şöyle konuştu: Atatürk Kültür Merkezi, 20 ay sonra açılacak. Öyle güzel bir kültür merkezi olacak ki dünyada parmakla gösterilecek. Muammer Karaca Tiyatrosu da restorasyonu yapıldıktan sonra perdelerini açacak. Dolapdere'de büyük bir müze yapılıyor, o da yakın zamanda açılacak. Miniatürk'ten Galataport'un bittiği noktaya kadar kültür sanat aksı oluşacak. Kültür ve sanat anlamında bunlar çok önemliyken öte yandan istihdam da sağlanmış olacak. Kültür sanat merkezlerinde insanlar çalışacak. Yani işsizliği de büyük oranda azaltmış olacağız.Yani yeni dönemde de Beyoğlu sanat ve kültürün gelişmesinde etkin rol oynamaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Haydar Ali Yıldız, AK Parti, Beyoğlu, Güncel
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