Başkan Adayının Kayınvalidesi Vefat Etti
57 dakika önce
Edremit eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, kayınvalidesini kaybetti.
Edremit
eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP
Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç
, kayınvalidesini kaybetti. Zeytinli
Mahallesinde ikindi namazına müteakip defnedilen 83 yaşındaki Mürşide Türe'nin cenaze törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
, daire amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Merhume Türe'nin cenazesi Zeytinli Mahallesi Kabristanı'nda toprağa verildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:57 Kaynak: İHA
MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz
90 Yaşındaki Mustafa Dede, Yaşamına 120 Torun Sığdırdı
Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu
Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı