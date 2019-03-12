Son Dakika Haberleri: Başkan Adayının Kayınvalidesi Vefat Etti

Başkan Adayının Kayınvalidesi Vefat Etti

57 dakika önce

Edremit eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, kayınvalidesini kaybetti.

Başkan Adayının Kayınvalidesi Vefat Etti, System.String[]
Edremit eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, kayınvalidesini kaybetti.

Zeytinli Mahallesinde ikindi namazına müteakip defnedilen 83 yaşındaki Mürşide Türe'nin cenaze törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, daire amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Merhume Türe'nin cenazesi Zeytinli Mahallesi Kabristanı'nda toprağa verildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:57 Kaynak: İHA

Tuncay Kılıç, MHP, Edremit, Yaşam
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