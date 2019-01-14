Son Dakika Haberleri: Başkan Akgedik Kuşlara Yem Bıraktı

Başkan Akgedik Kuşlara Yem Bıraktı

2 dakika önce

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, kış ayında zor durumda kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Başkan Akgedik Kuşlara Yem Bıraktı, System.String[]
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, kış ayında zor durumda kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Yağan karlar nedeniyle beyaza bürünen Aladağ ilçesinde yaşam şartları zorlaşmaya başladı. Çetin kış döneminden insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkilendi. İlçede her yer beyaza büründüğü için yemek bulamayan kuşları Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik unutmadı. "Müslüman ülkede kuşlar bile aç kalmasın" sloganı ile bir yem çuvalını sırtına alan Başkan Akgedik, kuşlara yem vermek için yollara düştü. Başkan Akgedik, ağaçların altlarına, binaların kar düşmeyen balkonları ile karın ulaşmadığı birçok alana yem döktü.

Aladağ'da yağan kar nedeniyle ilçenin beyaza büründüğünü belirten Başkan Mustafa Akgedik, "Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler dedik. Kuşlara yem vermek için yem çuvalımızı alıp kuşların ulaşıp yemleri yiyebilecekleri yerlere bıraktık. Onların da besine ihtiyacı var. Doğanın zor şartlarından onlarda etkileniyorlar maalesef" ifadelerini kullandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

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