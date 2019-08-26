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Başkan Akgül'den mahallelerde inceleme

1 saat önce

Salıpazarı ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Halil Akgül, Yeşil, Çağlayan ve Dikencik mahallerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Akgül'den mahallelerde inceleme, System.String[]

Salıpazarı ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Halil Akgül, Yeşil, Çağlayan ve Dikencik mahallerinde incelemelerde bulundu.

Akgül, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçede 23 Ağustos Cuma günü öğle 12.00 sıralarında başlayan şiddetli yağışın felaketi getirdiğini söyledi.

Maalesef 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Akgül, "Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyüklerimizden dinlediğimize göre, son 50-60 yılda yaşanan sellerden daha büyük olduğu söyleniyor. Vatandaşımızın mahsulleri çok büyük hasar gördü, fındık ağaçlarımız heyelana kapıldı. Hasatta olan birçok ürün sel suyuyla beraber kayboldu gitti. Salıpazarı ilçe merkezinde de köprülerden taşan sular ilçe merkezindeki esnaf arkadaşlarımıza ve ilçe merkezimize zarar verdi." dedi.

Sel nedeniyle 44 mahallede 650 kilometrelik yol ağının tamamına yakınında heyelan bulunduğunu anlatan Akgül, şunları kaydetti:

"İncelemelerimiz devam ediyor. Ana grup yollarımızda heyelan mücadelemiz sürüyor ve yollarımızın durumu çok perişan fakat öncelikli olarak vatandaşımızın ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah böyle bir felaket tekrar ilçemize yaşatmasın. Yağan yağışlarla toprak zeminin yumuşamasıyla bu felaketler meydana geldi. Altyapıda, menfezlerde, su geçişlerinde çok büyük hasarlar var. Devletimizin katkısıyla inşallah yaralar sarılacak. Şu an ulaşamadığımız vatandaşlarımız var ancak rahat olsunlar hepsine ulaşacağız. Tüm ekiplerimizle çalışıyoruz."

Akgül, gün içinde 3 saat süren yağışın ardından gece de yağdığını dile getirerek, "Gündüz saatlerinde metrekareye 150 kilogram yağış düşerken, gece geç saatlerde yağan yağmurda bu rakam 170 kilograma çıktı. Bunun da yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdiğini düşünüyorum. Yüce Rabbim bundan sonra böyle bir felaketi ilçemize ve ülkemize yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Halil Akgül, Salıpazarı, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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